Stadio "Franchi" pieno per Fiorentina-Napoli, ma i tifosi azzurri saranno pochi Appena 380 i posti nel settore ospiti. Gli ultras azzurri assenti per protesta

Fiorentina-Napoli segna l'esordio stagionale al Franchi, una sfida attesa da mesi dai tifosi viola. Dopo quattro mesi dalla contestata gara contro il Bologna del 18 maggio, quando la curva Fiesole espresse il suo dissenso in maniera netta, i sostenitori della Fiorentina tornano ora allo stadio con uno spirito diverso.

L'obiettivo è chiaro: supportare la squadra per ottenere la prima vittoria della stagione. L'entusiasmo è tangibile anche nei numeri. Rispetto ai dati di vendita registrati giovedì, c'è stato un ulteriore incremento nei biglietti acquistati, arrivando ad un totale di 21 mila spettatori previsti. Per quanto riguarda il settore ospiti, secondo quanto stabilito dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, saranno disponibili 300 posti riservati ai tifosi del Napoli.

