Fiorentina-Napoli, le scelte di Conte e le ultime sugli infortunati L'allenatore recupera per la panchina Gutierrez e Neres. Beukema sostituirà l'infortunato Rrahmani

"Il momento della verità", come lo ha definito Antonio Conte: inizia il ciclo di ferro per il Napoli, che stasera a Firenze riparte per il campionato, per poi debuttare in Champions League giovedì in casa del Manchester City. Dopo i due turni estivi di campionato, si parte ufficialmente con il doppio impegno. L'allenatore può gestirlo con una rosa ampia, ma subito con le grane infortuni. Al "Franchi" assenti Lukaku e Rrahmani, ma ci sono i volti nuovi Elmas e Hojlund, così come i recuperati Neres e Gutierrez. E i tifosi si aspettano tanto dagli acquisti estivi, su cui Conte ha chiesto pazienza in attesa del loro inserimento in squadra. Il campionato è pronto a fare il suo ritorno, inaugurando un intenso tour de force che proseguirà fino alla pausa di ottobre. Stasera, il Napoli sarà impegnato a Firenze per affrontare la terza giornata di Serie A: l'anticipo del sabato sera si giocherà al Franchi, preceduto dal big match tra Juventus e Inter previsto per le 18. Conte dovrà affrontare decisioni significative per definire la formazione, complicate dai rientri dei giocatori impegnati con le nazionali.

L'ultimo a tornare è Anguissa, che dovrebbe comunque partire dal primo minuto. In difesa, Beukema sarà chiamato a prendere il posto dell'infortunato Rrahmani, mentre il ruolo del secondo centrale è oggetto di competizione tra Juan Jesus e Buongiorno. A centrocampo verrà confermata la solida linea dei "Fab Four", mentre in attacco Lucca pare in vantaggio su Hojlund per il posto di punta centrale. I Nazionali hanno fornito segnali molto promettenti durante la pausa. Kevin De Bruyne e Scott McTominay si sono distinti con ottime prestazioni accompagnate da gol, dimostrando uno stato di forma straordinario. Matteo Politano, protagonista di una performance brillante, è prossimo a firmare il rinnovo contrattuale fino al 2028. Anche Billy Gilmour ha fatto la sua parte, sottolineando la profondità e la qualità della rosa del Napoli, ormai ricca di talento e determinazione.

