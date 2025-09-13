Il Napoli non si ferma: vittoria a Firenze e punteggio pieno Tris al "Franchi" con i gol di De Bruyne su rigore, Hojlund e Beukema

Un Napoli formato rullo compressore travolge la #Fiorentina, anche se cala nel finale e interrompe l’imbattibilità tra i pali. Conte sorprende lanciando subito Hojlund e confermando la necessità di dare spazio ai nuovi il prima possibile. Il nuovo attaccante esordisce nel migliore dei modi andando subito in gol, ma segna anche Beukema: pure lui al debutto. E De Bruyne non si ferma, segnando il quinto gol in quattro partite tra Napoli e la Nazionale. Con una rosa ancora da scoprire e un 4-4-2 collaudato la Champions League che inizia in casa del City fa un pochino meno paura.

FIORENTINA-NAPOLI 1-3

FIORENTINA (3-5-2): De Gea 7; Comuzzo 4.5 (42'st Lamptey sv), Pongracic 4.5 (47'st Viti sv), Ranieri 5.5; Dodo 4.5, Mandragora 5.5, Fagioli 5 (20'st Nicolussi Caviglia 6), Sohm 5 (20'st Fazzini 6), Gosens 5.5; Kean 5.5, Dzeko 5 (1'st Piccoli 5.5). In panchina: Martinelli, Lezzerini, Kouadio, Pablo Mari, Parisi, Fortini, Richardson, Ndour. Allenatore: Pioli 4.5.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic Savic 5; Di Lorenzo 6.5, Beukema 6.5, Buongiorno 6.5, Spinazzola 7 (24'st Olivera 5.5); Lobotka 7 (47'st Gilmour sv.); Politano 6.5 (24'st Neres 5.5), Anguissa 6.5, De Bruyne 7 (24'st Elmas 5.5), McTominay 7.5; Hojlund 7 (28'st Lucca 5.5). In panchina: Ferrante, Gutierrez, Juan Jesus, Mazzocchi, Vergara, Lang, Ambrosino. Allenatore: Conte 7.

ARBITRO: Zufferli di Udine 6.5.

RETI: 6'pt De Bruyne (rig), 14'pt Hojlund, 6'st Beukema, 35'st Ranieri.

NOTE: Serata umida, pioggia ad intermittenza, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 21.579 per un incasso di 723.331 euro. Ammoniti: Pioli (all). Angoli: 10-3 per il Napoli. Recupero: 3', 4'.