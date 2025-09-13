Conte: "Bella vittoria, ma il finale di gara non mi è piaciuto" L'allenatore dopo la vittoria contro la Fiorentina: "De Bruyne disponibile, Hojlund un talento"

"Sono molto contento per la vittoria, per l'interpretazione della gara e soprattutto per l'approccio ma non mi è piaciuto per niente il finale. Abbiamo rischiato di riaprire la partita e davanti a quel punto avevamo un avversario molto motivato. Voglio bene a questi giocatori come figli ma non possiamo permetterci di staccare la spina, bisogna sempre avere fame, fino all'ultimo istante di gioco". Lo ha detto a Sky il tecnico del Napoli Antonio Conte, dopo la vittoria al Franchi sulla Fiorentina. "Abbiamo risposto presente per gran parte della partita, c'è stato un approccio molto buono, questa è una gara dominata - ha aggiunto Conte -. De Gea ha fatto tante parate, per questo ero molto arrabbiato alla fine, non è accettabile un finale del genere. Abbiamo concesso questo gol e siamo andati in affanno, potevamo fare un altro gol con Elmas ma non mi è piaciuto il finale".

"Hojlund? Rasmus è un ragazzo di 22 anni preso dal Manchester United. Ha un potenziale importante, può ancora crescere e migliorare ma si vede che è un ragazzo che ha buonissime prospettive. Abbiamo bisogno di uno che ti tenga palla oltre ad attaccare lo spazio". "I due centrali, così come tutti gli altri, hanno fatto una grande prestazione - ha detto ancora Conte - Abbiamo fatto giocare pochissimo la Fiorentina perché andavamo molto alti e hanno patito questa pressione. Potevamo fare altri gol. La Fiorentina è una squadra strutturata per fare più competizioni con giocatori bravi, chi fa finali europee ha tanti ottimi giocatori. E io non mi accontento solo di vincere le partite, guardo sempre il bicchiere mezzo vuoto per cercare di migliorare".