Meret da valutare per la Champions: a Firenze non ha giocato per un risentimento Giovedì in casa del City potrebbe toccare di nuovo a Milinkovic-Savic

Per la sfida contro la Fiorentina, Antonio Conte ha optato per Vanja Milinkovic-Savic, inserendolo in formazione dal primo minuto per difendere i pali. Ciò che inizialmente appariva come una scelta tecnica ponderata si è rivelato, invece, un ripiego obbligato, complice l'assenza di Alex Meret, neppure convocato. Il portiere titolare, infatti, ha dovuto dare forfait per un affaticamento muscolare che lo ha tenuto lontano dal match di ieri sera contro i viola. Al "Franchi", il ruolo di secondo portiere è stato assegnato al giovane Ferrante, solitamente terzo nelle gerarchie. Ora, le condizioni di Meret saranno monitorate con attenzione in vista della cruciale sfida di Champions League sul campo del City.

Queste le parole di Conte in conferenza stampa sull'infortunio del portiere: ""La preoccupazione mi è venuta dopo il colpo in testa che ha preso Milinkovic-Savic. Per quanto riguarda Alex, ieri ha accusato questo affaticamento al flessore che non sembrava così preoccupante, invece stamattina hanno fatto delle analisi e hanno visto che c'era qualcosina e si andava a rischiare. Detto questo, prendiamo il bicchiere mezzo pieno: ha debuttato Vanja che ha caratteristiche differenti da Alex e lo abbiamo preso per questo motivo. Ho due portieri titolari e sono molto contento della prestazione che ha fatto Milinkovic".