Il Napoli subito al lavoro: giovedì c'è il debutto in Champions Dopo il trionfo di Firenze Conte non concede pause per preparare la sfida in casa del City

L'entusiasmo per il convincente avvio di campionato è tanto, ma Conte tiene il ritmo alto e non lascia riposare il suo Napoli. Azzurri subito al lavoro per preparare la sfida di giovedì sera all'Eithad Stadium contro il Manchester City. Un debutto in Champions League da brividi dopo un anno senza coppe, ma gli azzurri incrociano la squadra di Guardiola in un momento positivo. Arrivano buone notizie per Meret: il problema muscolare non sembra serio e potrebbe essere convocato. Verso la conferma Rasmus Hojlund, grande protagonista a Firenze nella sua prima gara col Napoli. Gol e una prestazione da incorniciare, con tanto di complimenti dell'allenatore a fine partita.