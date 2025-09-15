De Bruyne nuova stella in Serie A, ma giovedì lo aspetta il suo passato Ancora un gol per il belga, che arriva alla sfida contro il "suo" ex Manchester City in gran forma

Kevin De Bruyne continua a essere protagonista assoluto. Anche a Firenze, il campione belga ha dimostrato tutto il suo valore, non solo firmando il vantaggio con un rigore impeccabile, ma dominando in un centrocampo che ha letteralmente messo alle corde la Viola. Con due reti in tre giornate di campionato e altre tre segnate con la Nazionale, il bottino personale di KDB sale già a cinque gol, un numero di tutto rispetto in vista del suo “ritorno” a casa. Non c’è nemmeno tempo per metabolizzare il cambio di maglia, perché il debutto in Champions League riserva subito emozioni speciali: Kevin si troverà faccia a faccia con il Manchester City all’Etihad Stadium, sfidando avversari che fino a pochi mesi fa erano suoi compagni di squadra. L’incontro porta anche un confronto diretto con Pep Guardiola, colui che a un certo punto ha aperto le porte alla sua cessione.

I rapporti tra i due sono rimasti buoni, ma è facile immaginare che De Bruyne vorrà dimostrare al tecnico spagnolo di possedere ancora tanto talento per brillare non solo con la sua nuova squadra, ma anche sotto gli occhi di un’altra tifoseria. Per il Napoli, l’impegno sarà sicuramente arduo, ma l’arrivo di De Bruyne ha rafforzato un gruppo già vincente, fresco del trionfo in campionato. Il belga avrebbe potuto scegliere qualsiasi altro club disposto a ricoprirlo d’oro, ma ha preferito dire sì a un progetto che, almeno dai primi segnali, promette molto bene. La sua vita privata e professionale è cambiata radicalmente, ma l’impressione è che abbia accolto questa sfida con tutta l’energia necessaria per fare la differenza ancora una volta.

