Conte e Hojlund "incollati" alla tv per seguire il derby del Manchester City Sotto osservazione i prossimi avversari in Champions League

Fin dalla giornata di domenica, Rasmus Højlund era completamente concentrato sull'attesa sfida di Champions League contro il Manchester City. Per lui, l'incontro rappresenta una sorta di derby personale, avendo indossato per due anni la maglia del Manchester United. L'attaccante danese non vuole farsi cogliere impreparato per questo momento cruciale. Anche Antonio Conte e il suo staff hanno monitorato attentamente il confronto televisivo tra le squadre che si ritroveranno faccia a faccia in Champions.

Højlund è rimasto immerso nella partita del pomeriggio, seguendo il derby di Manchester con uno sguardo fisso sulla poderosa squadra di Guardiola, che ha dominato senza sforzo i suoi ex compagni grazie a una doppietta del fenomenale Haaland. Distante per stile e attitudine sia da Big Rom che da Lucca, Højlund si distingue per quel mix unico di sangue freddo e abilità tecnica: è il ragazzo dagli occhi glaciali e dal piede rovente, pronto a sfidare senza esitazioni i migliori sullo scenario più prestigioso del calcio mondiale.

