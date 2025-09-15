Il Napoli prepara il grande ritorno in Europa con De Bruyne in rampa di lancio Giovedì inizia la fase a girone unico: in casa del "suo" City Conte si aggrappa al campione belga

Un anno senza Europa, ma con uno scudetto e il tempo di ricostruire un grande Napoli. Manca poco per il ritorno in Champions League degli azzurri, che dopo aver impressionato nei primi tre turni in campionato si preparano all'inizio della cavalcata europea nella fase a girone unico: otto avversarie per una marcia che terminerà a fine gennaio. Si parte con l'avversaria più forte: il Manchester City, che riparte con l'obiettivo di vincere il trofeo.

Le ambizioni del Napoli, leciti sogni a parte, sono diverse: Conte punta a centrare almeno i play off per arrivare agli ottavi, mentre per centrarli direttamente servirà arrivare tra le prime otto: molto più complicato. E giovedì all'Ehitad Stadium ci sarà un City reduce dalla rotonda vittoria per 3-0 nel derby contro lo United. Ha visto la partita anche Kevin De Bruyne, che si prepara al grande ritorno a casa, dove ha giocato per 10 anni. Per lui una grande accoglienza in un momento di forma speciale: cinque gol in altrettante partite, considerando anche la nazionale. Conte punterà ancora su di lui per strappare un risultato di prestigio, col dubbio Meret da sciogliere entro domani.