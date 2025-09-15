Meret a parte, Milinkovic-Savic si scalda per il City Il friulano ancora alle prese col fastidio muscolare, ma può sperare nella convocazione per giovedì

Il popolo azzurro prepara la trasferta: saranno almeno 500 i tifosi del Napoli a Manchester, per il debutto in Champions League della squadra di Conte. La lunga fase a girone unico con 36 squadre inizia domani, ma visto che Europa e Conference League devono ancora iniziare, si prolungherà fino a giovedì: sarà quello il giorno del match dell'Etihad, con De Bruyne che farà il suo ritorno da grande ex dopo appena tre mesi dal suo addio. Ma già domani i primi tifosi del Napoli cominceranno a muoversi verso l'Inghilterra.

Oggi il club azzurro ha diramato le indicazioni per gli spostamenti, con l'obiettivo di rendere la trasferta sicura per tutti. Intanto Conte non ha ancora la certezza di poter recuperare Alex Meret. Il portiere, alle prese con un affaticamento muscolare, si è allenato anche oggi a parte. A questo punto sembra improbabile un suo utilizzo dal primo minuto, ma può sperare nella convocazione. Al suo posto è pronto Milinkovic-Savic dopo il debutto a Firenze. E a causa dell'infortunio del terzo portiere Contini, in lista Uefa è stato aggregato il giovane Primavera Ferrante.