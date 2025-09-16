IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Niente enfasi! La squadra partenopea ha concesso troppi tiri agli avversari...

Benché il Napoli a Firenze abbia giocato forse la sua migliore partita degli ultimi due anni, non è condivisibile l'enfasi che si sta usando per commentarla. A fronte di un possesso palla e di una precisione nei passaggi sostanzialmente equivalenti (argomento spesso non adeguatamente considerato), la squadra partenopea ha concesso troppi tiri agli avversari(19 contro i suoi 14), anche se quelli nello specchio della porta sono stati solo 3 contro i 9 degli azzurri. E per quanto il gol subito fosse viziato da un fallo, ricordo a tutti che il Napoli ha lasciato quattro grandi occasioni ai gigliati solo negli ultimi 10 minuti.