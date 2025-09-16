Hojlund, spunta la clausola rescissoria: ma solo a partire dal 2027 Per l'attaccante danese una formula simile a quella per Osimhen, ma la cifra non è nota

Sono stati svelati interessanti dettagli legati all'arrivo di Rasmus Hojlund al Napoli. L'attaccante danese, dopo un periodo complesso vissuto al Manchester United, ha accolto con entusiasmo la sua nuova avventura con la maglia azzurra, e il club partenopeo non potrebbe essere più soddisfatto della decisione presa. Dal lato contrattuale, l’operazione è stata gestita con attenzione meticolosa: la clausola rescissoria prevista nel contratto di Højlund diventerà effettiva solo dal 2027, rendendolo di fatto incedibile almeno per la prossima estate. Nel frattempo, il Napoli ha scelto di puntare fortemente su di lui, con una strategia chiara e ambiziosa. L’obiettivo è costruire il futuro della squadra attorno a un centravanti giovane, già in grado di incidere sul campo e ricco del potenziale necessario per diventare il pilastro dell’attacco azzurro negli anni a venire.

Il debutto di Højlund con il Napoli è stato a dir poco straordinario: il giovane classe 2003 ha segnato il suo primo gol in maglia azzurra appena 14 minuti dopo il suo ingresso in campo, un record che evidenzia le sue doti naturali. Protagonista immediato nella sfida contro la Fiorentina, il talento danese non ha semplicemente brillato per ciò che ha fatto durante i minuti giocati, ma per il suo impatto complessivo sul ritmo della squadra. La sua sostituzione ha portato infatti a un calo evidente nelle prestazioni del Napoli. Højlund rappresenta perfettamente il modello del centravanti moderno: un giocatore che va oltre la semplice presenza fisica in area di rigore. Con movimenti intelligenti su tutto il fronte offensivo, mostra grande capacità nel dialogare con i compagni e sfruttare gli spazi in profondità con lucidità e precisione.

