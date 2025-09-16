Manchester City-Napoli, le informazioni per i tifosi in trasferta Tanti i tifosi partenopei che seguiranno la squadra nel debutto in Champions League

Numerosi tifosi napoletani si preparano a partire giovedì sera per Manchester, dove assisteranno al match tra il City e il Napoli. I sostenitori partenopei saranno presenti in gran numero, e proprio per questo motivo il club azzurro ha deciso di fornire ai suoi fan una serie di informazioni utili. È stato raccomandato ai tifosi di consultare attentamente le indicazioni relative alla sicurezza, che includono le procedure di accesso allo stadio, il regolamento interno e la lista degli oggetti e comportamenti vietati. La Polizia locale ha predisposto un punto di incontro per i tifosi del Napoli presso Shambles Square, nel cuore della città. È fondamentale seguire i suggerimenti forniti dalle autorità e le indicazioni relative al punto di ritrovo. Lo stadio, l’Etihad Stadium, è situato nei pressi della fermata del tram (Metrolink) Etihad Campus, lungo la linea Ashton-under-Lyne - Eccles.

Durante i giorni feriali, nelle ore di punta, è inoltre servito dalla linea MediaCityUK - Etihad Campus e dalla linea Altrincham - Etihad Campus. Il collegamento diretto tra lo stadio e punti centrali della città come Piccadilly Gardens, Piccadilly Rail Station e St. Peter’s Square prevede partenze ogni 6 minuti, con una durata del viaggio di circa 10 minuti. Tuttavia, va tenuto presente che i mezzi di trasporto tendono a essere molto affollati nei giorni delle partite, data l’elevata affluenza di tifosi. È quindi consigliabile pianificare il viaggio con largo anticipo. Per raggiungere l’Etihad Stadium è necessario acquistare un biglietto relativo alle zone 1 e 2, il cui costo giornaliero è di 3,80 £ (circa 4,50 €). La puntualità e la preparazione restano elementi indispensabili per evitare inconvenienti e godersi al meglio l’evento.

