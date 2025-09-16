Niente Manchester City per Rrahmani: proverà a rientrare con il Pisa L'infortunio del difensore kosovaro non è grave, ma occorre prudenza

Amir Rrahmani ha ricevuto la diagnosi di lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra in seguito all'infortunio rimediato durante la partita tra Kosovo e Svizzera. A causa dell'incidente, il difensore ha avviato un percorso di riabilitazione per cercare di recuperare nel minor tempo possibile. L'infortunio gli ha impedito di scendere in campo contro la Fiorentina lo scorso sabato e non sarà disponibile neppure per la sfida contro il Manchester City.

L’obiettivo dichiarato di Rrahmani è rientrare in campionato nella partita contro il Pisa, prevista per lunedì prossimo allo Stadio Maradona. Qualora non fosse pronto per quella data, potrebbe tornare in campo nel match contro il Milan al Meazza. Restano ancora da valutare le reazioni del giocatore nei giorni a venire, con le sue condizioni che saranno monitorate quotidianamente dallo staff medico. Nel frattempo, al suo posto in difesa è stato schierato Beukema, ma Rrahmani è determinato a riprendersi il suo ruolo appena sarà nelle condizioni ottimali per farlo.

