Caso plusvalenze, il 2 ottobre l'udienza preliminare per De Laurentiis Il presidente del Napoli è accusato di falso in bilancio per gli acquisti di Osimhen e Manolas

Il 2 ottobre, presso il Tribunale di Roma, si terrà l’udienza preliminare che vede coinvolto Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e noto produttore cinematografico, accusato di falso in bilancio in relazione a un’inchiesta su presunte operazioni di mercato irregolari. Al centro delle indagini spiccano il trasferimento di Kostas Manolas dalla Roma al Napoli nell'estate del 2019 e l'acquisto di Victor Osimhen dal Lille nel 2020. Secondo la ricostruzione dei pubblici ministeri Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, queste transazioni avrebbero originato sospette plusvalenze artificiose. Le anomalie contabili contestate sarebbero legate ai bilanci societari degli anni 2019, 2020 e 2021. Insieme a De Laurentiis, sono stati richiesti rinvii a giudizio anche per il club SSC Napoli e Andrea Chiavelli, stretto collaboratore del presidente. L'indagine si inserisce in un quadro più ampio che ha già coinvolto altri club di Serie A.

