Buone notizie per Conte: Meret torna in gruppo, ci sarà col City Il portiere si è allenato in gruppo, ma resta il ballottaggio con Milinkovic-Savic

Il Napoli continua la propria preparazione al Training Center di Castel Volturno in vista dell'attesissimo debutto in Champions League, previsto per giovedì sera alle 21:00 presso l’Etihad Stadium, dove affronterà il Manchester City guidato da Pep Guardiola. Nella mattinata odierna, la squadra ha lavorato sotto la guida di Antonio Conte, con una buona notizia a risollevare l’umore: Alex Meret si è unito agli allenamenti collettivi dopo aver superato l’affaticamento muscolare accusato lo scorso sabato.

Il portiere sarà quindi regolarmente disponibile per la trasferta inglese. Ecco la nota ufficiale diffusa dal club partenopeo: "Gli azzurri proseguono la preparazione in vista del match di Champions League di giovedì 18 settembre alle 21:00 contro il Manchester City. La squadra ha svolto una sessione mattutina concentrata su esercizi tecnico-tattici e lavori di velocità. Alex Meret ha partecipato interamente all’allenamento con il gruppo, conferma il sito ufficiale del Napoli".

