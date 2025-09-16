Solo due dubbi per Conte in vista della sfida al Manchester City Il terzino sinistro e il portiere: ballottaggi Olivera-Spinazzola e Meret-Milinkovic-Savic

Antonio Conte sta preparando nei minimi particolari la sfida d'esordio in Champions, in programma giovedì sera alle 21 e in casa del Manchester City di Pep Guardiola e Gigio Donnarumma. Da valutare le condizioni di Beukema alle prese con l'influenza. L'olandese, però, dovrebbe recuperare e stare al suo posto al fianco di Buongiorno considerato che Rrahmani è ancora fermo ai box. Per la formazione titolare ci sono due dubbi: tra i pali e per il terzino sinistro. Al momento Milinkovic Savic sembra il favorito in porta ma Meret oggi si è allenato in gruppo e sarà Conte a scegliere.

A sinistra invece, Olivera potrebbe prendere il posto di Spinazzola che nelle prime tre gare in Serie A è stato utilizzato dal primo minuto. Per il resto nessuno è in discussione. Hojlund sarà punta centrale con Politano, Anguissa e De Bruyne (per lui grande ritorno a casa dei Citizens) e McTominay alle sue spalle. Lobotka si posizionerà davanti al reparto arretrato. Intanto il 2 ottobre l'udienza preliminare per il presidente De Laurentiis al Tribunale di Roma per le accuse di falso in bilancio in merito alle operazioni di mercato che riguardano gli acquisti di Osimhen e Manolas.