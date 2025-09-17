Conte torna in Champions League dopo 923 giorni Per il Napoli il ritorno in Europa dopo oltre un anno e mezzo senza l'Europa

Sono passati 923 giorni dall'ultima apparizione di Antonio Conte in Champions League. Il ritorno del Napoli sul palcoscenico europeo, infatti, non è l'unico dato interessante messo in luce dall'edizione odierna di *Tuttosport*. Gli azzurri avevano mancato la massima competizione per 536 giorni, un'assenza che si chiuse con l’ottavo di finale contro il Barcellona. Ancora più prolungato, però, è il digiuno europeo dell’allenatore salentino.

Sono trascorsi quasi tre anni dal momento in cui Antonio Conte ha guidato una squadra in Champions League, un periodo di tempo che il quotidiano torinese definisce "probabilmente troppo lungo per uno come lui". D'altronde, parliamo di un tecnico abituato a confrontarsi in contesti di prestigio internazionale e sfide ad alto livello. Ora, con l’impegno imminente contro il Manchester City, si apre una nuova pagina, tanto per il club quanto per Conte stesso. Entrambi condividono la determinazione di lasciare il segno in questa competizione.

