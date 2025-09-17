De Bruyne iscrive il figlio Mason in una scuola calcio di Casalnuovo Il campione belga si sta integrando nella nuova realtà napoletana

Kevin De Bruyne si sta già ambientando perfettamente nella sua nuova realtà cittadina. Il campione belga ha dimostrato il suo coinvolgimento iscrivendo il figlio, Mason Milan, classe 2016, a una scuola calcio. Il giovane ha superato un provino presso la Real Casarea di Casalnuovo, una società rinomata per il suo eccellente lavoro con i giovani talenti, spesso capaci di spiccare il volo verso squadre professionistiche. Lo stesso KDB si è recato personalmente al campo Holly e Benji per conoscere da vicino il progetto e valutare la qualità del club.

Apparentemente, la visita ha dissipato ogni esitazione, convincendolo della bontà dell'offerta formativa per il piccolo Mason. Prima di scegliere la Real Casarea, De Bruyne aveva considerato anche altre academy, ma nessuna è riuscita a soddisfare appieno le aspettative. Ora Mason Milan potrà allenarsi e giocare insieme ai suoi coetanei nella struttura di Casalnuovo. È facile immaginare che i giovani calciatori saranno impazienti di incontrare suo padre, sperando in qualche foto ricordo o in un autografo che renda indimenticabile l'esperienza.

