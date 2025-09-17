Guardiola: "Conte è la mia bestia nera? Lo vedremo domani" L'allenatore del Manchester City in conferenza stampa in vista della sfida di Champions col Napoli

Il trionfale derby contro lo United ha riacceso l’entusiasmo in casa Manchester City, dove Pep Guardiola, dopo un inizio di stagione segnato da qualche inciampo, si prepara ad affrontare un’altra stimolante avventura in Champions League. Il primo ostacolo sulla strada dei Citizens è rappresentato dal Napoli guidato da Antonio Conte, fresco vincitore del campionato italiano. Uno scontro che sarà anche occasione per osservare più da vicino il ritorno di Kevin De Bruyne, protagonista di un trasferimento estivo. Guardiola si è detto fiducioso: "Era chiaro che si sarebbe ambientato rapidamente, per me non è stata una sorpresa".

Anche il rendimento di Scott McTominay al Napoli, ex rivale nei derby di Manchester, non ha stupito l’allenatore catalano: "È in ottima forma e ha giocato un ruolo fondamentale nel successo dello scudetto. Conte? Non mi sorprende nemmeno lui: ovunque abbia allenato ha fatto grandi cose. Ci aspetta una partita dura, su questo non ho dubbi". Nei precedenti incontri contro squadre allenate da Conte, come Chelsea e Tottenham, Guardiola ha spesso incontrato difficoltà: "Sì, in passato è andata così, ma domani sarà diverso. Ho grande rispetto per mister Conte, ma ora c’è solo la prossima partita che ci interessa". Tra le conferme nei ranghi del City spicca quella di Gigio Donnarumma tra i pali: "Negli ultimi dieci anni abbiamo sempre avuto portieri di livello eccezionale, e Gigio continua a dimostrare la sua classe con prestazioni di altissimo livello". Il tecnico sembra pronto ad affrontare la sfida con determinazione, consapevole che ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

