Donnarumma: "Il Napoli farà strada in Champions, ma da venerdì" Il portiere di Castellammare si prepara alla sfida contro gli azzurri. "Haaland è impressionante"

"Avevo bisogno di ritrovare nuove energie, di cercare stimoli che mi spingessero a migliorare. Entrare a far parte di un club così speciale è stata un'esperienza unica, mi ha fatto sentire davvero accolto, come se fossi parte di una grande famiglia. Essere allenato da Guardiola? È qualcosa che va oltre le aspettative, quasi un sogno che si realizza". Gianluigi Donnarumma, il nuovo portiere del Manchester City, ha condiviso queste emozioni in esclusiva con Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli. Riguardo a Haaland, ha proseguito con un sorriso: "È impressionante, quasi un robot per quello che riesce a fare, ma ciò che colpisce ancora di più è quanto sia una persona straordinaria. Parlando del Napoli, Donnarumma ha aggiunto: Per me è sempre un ritorno al passato, un luogo che sa di casa. Conosco bene l'allenatore, l'ambiente e tanti compagni che hanno vissuto con me l'esperienza in Nazionale, non ho dubbi che sarà una sfida estremamente dura. Ho parlato con Di Lorenzo negli ultimi giorni, scherzando insieme sulla partita imminente. Dal profondo del cuore spero che il Napoli possa andare lontano in questa Champions, ma solo a partire da dopo questo incontro".

