Svelate le date della Supercoppa: gli azzurri contro il Milan di giovedì Anche quest'anno il torneo si svolgerà a Riyadh

La 38ª edizione della Supercoppa Italiana avrà luogo a Riyadh e seguirà, come nell'anno precedente, il formato a quattro squadre. Questo implica due semifinali a eliminazione diretta, programmate per il 18 e 19 dicembre 2025, seguite dalla finale il 22 dicembre 2025. A contendersi la EA SPORTS FC Supercup saranno quattro prestigiosi club italiani: SSC Napoli, campione d'Italia 2024/2025; Bologna FC, vincitore della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025; F.C. Internazionale, seconda classificata nel campionato; e A.C. Milan, finalista dell’ultima Coppa Italia Frecciarossa.

Le semifinali vedranno Napoli sfidare Milan giovedì 18 dicembre e Bologna affrontare Inter venerdì 19 dicembre. I vincitori di queste gare si incontreranno nella finale, in calendario per lunedì 22 dicembre. Tutti i match saranno trasmessi in diretta dalle reti Mediaset in Italia e potranno essere seguiti in oltre 180 paesi che hanno già acquistato i diritti audiovisivi dell'evento. Il regolamento ufficiale della competizione sarà pubblicato nei giorni a venire.

