Conte: "Noi gli allievi a casa dei maestri" L'allenatore del Napoli presenta la sfida col City: "Abbiamo voglia di capire il nostro livello"

Antonio Conte è tornato in Inghilterra. Dopo la sua esperienza alla guida del Tottenham, non aveva avuto l'occasione di affrontare una squadra inglese. Ora, grazie al sorteggio di Champions League, il tecnico azzurro potrà finalmente misurarsi con una delle maggiori potenze europee. Con il Napoli campione d’Italia e protagonista in Europa, Conte domani farà il suo debutto all’Etihad Stadium contro il Manchester City, una delle squadre più vincenti degli ultimi anni. Durante la conferenza stampa, l’ex allenatore di Chelsea e Tottenham non ha nascosto la sua emozione. Tornare in Inghilterra è sempre motivo di piacere per lui, soprattutto considerando le esperienze che lo hanno segnato nel corso della sua carriera. Conte ha sottolineato come il livello in Premier League sia estremamente alto e come allenare oltremanica sia stato per lui un percorso indimenticabile sotto diversi aspetti. Tornare a Manchester per disputare una competizione così prestigiosa rappresenta un motivo di orgoglio e soddisfazione.

Commentando il prossimo avversario, ha riconosciuto il valore del Manchester City come top club, guidato da uno dei migliori allenatori al mondo: "Ci arriviamo con umiltà, consapevoli di affrontare un team dominante negli ultimi anni. Portiamo con noi lo scudetto conquistato la scorsa stagione, ma vogliamo approcciare questa sfida europea mantenendo la nostra umiltà. Ci vediamo come studenti che si confrontano con dei maestri di altissimo livello. È una grande opportunità per capire a che punto siamo nel nostro percorso, iniziato un anno fa". L’allenatore napoletano si troverà ad affrontare il nuovo formato della Champions League, che abbandona i tradizionali gironi per un sistema più dinamico e impegnativo. Conte ha evidenziato la maggiore imprevedibilità di questa nuova struttura, portando l’esempio della scorsa edizione, quando squadre del calibro di Manchester City e Real Madrid hanno dovuto sostenere spareggi dopo otto partite. Questa nuova formula aumenta le difficoltà per tutti e spinge le squadre a non sottovalutare alcun avversario, aggiungendo intensità a ogni incontro.

Passando alla strategia tattica del Napoli, Conte ha ribadito che domani sera la squadra seguirà il progetto tecnico avviato lo scorso anno. Dopo aver lavorato duramente per stabilizzare la difesa e ridurre i gol subiti, il tecnico ha scelto di non snaturare la filosofia del gruppo. Una mentalità basata su un equilibrio tattico che ricerca continuamente miglioramenti senza scorciatoie: "Non ha senso stare a bordo ring sperando di sfruttare solo contropiedi per ottenere una vittoria. La strada per crescere è quella di giocare la partita con i nostri punti di forza e accettando anche le nostre debolezze. Non ci sarà perfezione, ma daremo tutto seguendo il nostro percorso. È fondamentale affrontare ogni sfida con entusiasmo e determinazione, evitando facili esaltazioni o improvvise delusioni". Domani sera ci sarà un’importante novità tra i pali: Alex Meret, assente contro la Fiorentina, è stato recuperato e sarà disponibile dopo essersi allenato regolarmente con la squadra. Infine, Conte ha parlato anche del supporto fornito da Kevin De Bruyne, che con la sua conoscenza approfondita del Manchester City offrirà preziosi consigli al Napoli. L’entusiasmo dell’allenatore partenopeo è palpabile: “Kevin sarà emozionato, ma sono certo che saprà dare subito il suo contributo entrando in partita al meglio”.

