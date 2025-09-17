Di Lorenzo: "Felici di tornare in Champions. De Bruyne sarà molto emozionato" Il capitano del Napoli: "Sarà fondamentale lavorare compatti e solidi"

"Siamo entusiasti di essere nuovamente in Champions League. Parlando di Haaland, sappiamo che dovremo affrontare un attaccante straordinario, ma anche tutto il Manchester City è una squadra estremamente forte. Per questo motivo, sarà fondamentale lavorare compatti e come un gruppo unito, prestando attenzione e cercando di difendere nel miglior modo possibile". Lo ha dichiarato il napoletano Giovanni Di Lorenzo alla vigilia della sfida di Champions tra il Manchester City e il Napoli, prevista per domani.

"Donnarumma ha parlato di un Napoli solido? Certamente, ma sappiamo anche che per noi sarà una partita impegnativa. Però c’è una grande determinazione nel voler competere con avversari di altissimo livello. Cercheremo di seguire le indicazioni del tecnico per fare la nostra gara al meglio. Sappiamo di avere le nostre risorse e strategie, consapevoli che ci saranno momenti in cui dovremo difendere e altri in cui avremo l’opportunità di attaccare. Dobbiamo ridurre al massimo gli errori e mantenere alta la concentrazione per tutta la partita. Queste le parole di Conte. Inoltre, il capitano azzurro ha aggiunto che De Bruyne si è presentato con molta umiltà e non ha parlato tanto dei suoi compagni. Sarà felice di tornare a giocare in questo stadio e merita di ricevere un’accoglienza calorosa".

