Il Napoli si prepara alla nuova Champions League: i tifosi non vedono l'ora Stasera alle 21 il debutto in casa del Manchester City per il lungo cammino nel girone unico

L'attesa sta per finire: mancano poche ore per il debutto del Napoli nella nuova Champions. La squadra di Conte comincia in casa del City: "scalare una montagna", ha detto l'allenatore ieri in conferenza stampa. Mentre anche la Primavera debutterà oggi in Youth League, sempre con il City, Conte recupera Meret, ma Milinkovic-Savic potrebbe essere in vantaggio. Recuperato Beukema in difesa, mentre è ballottaggio sulla corsia di sinistra tra Spinazzola e Olivera. Hojlund ancora titolare in attacco. Quasi 3mila a Manchester, più un intero popolo che freme e aspetta il ritorno del Napoli in Champions League.

I tifosi hanno annullato tutti gli impegni per domani sera: la squadra di Conte, con lo scudetto sulla maglia e un inizio di campionato perfetto, si preparano al debutto europeo dopo un anno di assenza. La fase a girone unico di Champions comincia con una delle avversarie più forti: alle 21 la sfida al Manchester City, reduce da una stagione non facile e un inizio di stagione altalenante, ma che ha uno degli organici più forti, tra le pretendenti al titolo. Non la pensa così Guardiola, che ha chiesto alla sua squadra di godersi il viaggio senza pensare alla finale. Non mancano gli elogi a Conte, mentre lo stabiese Donnarumma considera il Napoli una squadra fortissima e in grado di fare qualsiasi risultato.