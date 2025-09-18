IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Attendiamo curiosi E' davvero questo il Napoli più "europeo" dell'era De Laurentiis?

Se il Napoli è arrivato senza colpo ferire in un solo anno ai vertici del calcio italiano, dopo un anno disastroso e disastrato, ed è anche ritornato a sentire l'inno della Champions League - con o senza il popolo partenopeo qualcosa cambia, ma non oggi, non stasera - occorre esserne felici. E dopo che tutti (eccetto due o tre, compreso il sottoscritto) lo hanno celebrato come il più (non ho ben capito se anche mittel) "europeo" dell'era De Laurentiis, è venuto il momento di confermare oppure confutare questa idea che ai più appare fondata (per quanto oltremodo fiduciosa) ovvero solo balzana. Attendiamo curiosi.