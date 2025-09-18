Incredibile scena all'Etihad Stadium dopo appena venti minuti di gioco: Giovanni Di Lorenzo, in un errore di lettura su un passaggio, cerca di fermare Erling Haaland ma compie un fallo da ultimo uomo. L'arbitro Zwayer, dopo essersi consultato con il VAR, ha deciso per l'espulsione del capitano del Napoli. Gli azzurri si trovano così costretti a affrontare oltre settanta minuti, più recupero, in inferiorità numerica
Clamoroso all'Etihad: Di Lorenzo espulso, Napoli in dieci
Gara in salita per gli azzurri in casa del Manchester City
Napoli.