Napoli penalizzato dall'espulsione: azzurri sconfitti dal City in Champions Il rosso a Di Lorenzo dopo 25 minuti costa caro: la squadra di Guardiola passa col risultato di 2-0

Manchester City-Napoli dura solo 25 minuti. Troppo poco per una valutazione oggettiva. Una partita rovinata dall'espulsione (evitabile, intervento troppo rischioso) ma che ha visto un Napoli reagire bene e restare compatto. Purtroppo il cambio Juan Jesus per un eccezionale Politano non ha pagato, ma nessuno può dire che gli azzurri avrebbero resistito all'assalto di un City con enorme qualità in avanti. Peccato, ma resta l'impressione di una squadra che ha dato tutto. Un altro grande dispiacere è soltanto assaporare la partita di De Bruyne nel "suo" stadio.

Debutto sfortunato per il Napoli, campione d’Italia, nella fase a gironi della Champions League. Gli azzurri, ridotti in inferiorità numerica già al 21° minuto per l'espulsione di capitan Di Lorenzo, escono sconfitti per 2-0 contro il Manchester City all'Etihad Stadium. I gol arrivano nella ripresa: Haaland segna al 56° su un pregevole pallonetto, seguito da una spettacolare azione personale di Doku che al 65° chiude i giochi con il raddoppio. Nel primo ottobre, entrambe le squadre torneranno in campo: il City di Guardiola affronterà il Monaco in trasferta, mentre il Napoli di Conte ospiterà lo Sporting Lisbona. La partita era cominciata con equilibrio e diverse occasioni da entrambe le parti. Al 9°, la prima insidia arriva dai padroni di casa con un tiro di Reijnders dal limite dell’area, deviato in corner da Milinkovic-Savic.

La risposta del Napoli non tarda: al minuto 11 Spinazzola supera Khusanov ma viene fermato prima di entrare in area. Sul cross successivo, Anguissa prova una sponda di testa, ma la difesa del City spazza via il pericolo. I minuti iniziali vedono anche buoni interventi difensivi, come quello di Politano su Doku al 13°. Poco dopo, Beukema va vicino al gol sugli sviluppi di un corner: la sua deviazione viene respinta sulla linea da Donnarumma. Il momento chiave arriva al 21°, quando Di Lorenzo ferma fallosamente Haaland lanciato a rete e viene espulso. Da quel momento la partita si fa ancora più complicata per gli azzurri. Il City non perde tempo e costruisce subito altre occasioni: Haaland sfiora la rete al 24° su un cross di Reijnders, ma manda alto. Un minuto dopo Conte decide di sostituire De Bruyne, grande ex applaudito dall’Etihad, con Olivera. I padroni di casa continuano a rendersi pericolosi con Foden e Bernardo Silva, ma trovano un Milinkovic-Savic sempre attento. Anche l'intervento decisivo di Politano nel recupero evita ai partenopei un peggioramento del risultato. Nella ripresa, lo scenario rimane invariato: il City domina e il Napoli cerca di arginare come può. Dopo pochi minuti gli inglesi sfiorano il vantaggio, ma lo trovano finalmente al 56°.

L'azione che porta al gol è frutto di una rapida combinazione al limite dell’area: Foden serve Haaland con un pallonetto preciso, e il norvegese supera il portiere azzurro con un tocco soffice di testa. Per Haaland è il cinquantesimo gol in appena 49 presenze in Champions League, confermando il suo straordinario impatto in questa competizione. L'assalto inglese continua e al 65° arriva il raddoppio grazie a Doku: il belga si libera con classe di tre avversari prima di calciare un sinistro potente che lascia Milinkovic-Savic immobile.

Poco dopo, Doku viene richiamato in panchina e sostituito da Savinho. Conte prova a cambiare le carte in tavola inserendo Neres, Gilmour ed Elmas per Anguissa, Lobotka e Hojlund al 27°. Anche Guardiola fa i suoi cambi sul finale con Bobb, Lewis e Akè che rilevano Gvardiol, Haaland e Reijnders. Nonostante i numerosi avvicendamenti, il ritmo cala negli ultimi minuti con il City che gestisce il possesso palla fino al triplice fischio dell'arbitro Zwayer. Per gli azzurri si tratta di una serata amara che lascia pochi spunti positivi e molti interrogativi sul prosieguo della competizione. La squadra di Guardiola, invece, si dimostra ancora una volta tra le principali favorite per il titolo europeo.



MANCHESTER CITY-NAPOLI 2-0

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma 6.5; Khusanov 5.5, Dias 6, Gvardiol 6.5 (35' st Aké sv), O'Reilly 6; Rodri 6.5 (15' st Nico 6); Silva 6, Reijnders 6 (35' st Lewis sv), Foden 6.5, Doku 7 (24' st Savinho 6); Haaland 7 (35' st Bobb sv). In panchina: Trafford, Bettinelli, Nunes, Mukasa, Mfuni. Allenatore: Guardiola 6.5.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic 6.5; Di Lorenzo 4.5, Beukema 5.5, Buongiorno 6, Spinazzola 6.5; Lobotka 6 (26' st Gilmour sv); Politano 7 (10' st Juan Jesus 6), Anguissa 5 (26' st Elmas 6), De Bruyne 6 (26' pt Olivera 6), McTominay 5.5; Hojlund 5.5 (26' st Neres 6). In panchina: Meret, Ferrante, Gutierrez, Vergara, Lucca, Ambrosino, Lang. Allenatore: Conte 5.5.

ARBITRO: Zwayer (Ger) 6.

RETI: 11' st Haaland, 20' st Doku.

NOTE: Serata serena; terreno di gioco in ottime condizioni. Espulso: Di Lorenzo, al 21' pt, per aver interrotto fallosamente un'azione pericolosa degli avversari. Ammonito: Politano. Angoli: 9-2 per il Manchester City. Recupero: 4'; 2'.