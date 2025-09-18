Hojlund: "Ci dispiace. Cambio di De Bruyne? Decide l'allenatore" L'attaccante del Napoli dopo la sconfitta col Manchester City

"La giornata è stata impegnativa. Affrontare il Manchester City rappresenta sempre una sfida complessa, e farlo con un uomo in meno lo rende ancora più difficile. Parlando del cambio di De Bruyne, è evidente che volesse rimanere in campo, ma è l'allenatore a prendere le decisioni e spetta a noi accettare e rispettare le sue scelte". Queste sono state le dichiarazioni di Rasmus Højlund, attaccante del Napoli, ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta subita in trasferta contro il Manchester City nella gara d'esordio della fase preliminare della Champions League 2025/2026.

