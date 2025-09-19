IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Niente da capire Conte voleva verificare contro il Manchester City il suo Napoli, ma vedendo com'è andata...

Nella conferenza stampa che ha preceduto Manchester City-Napoli Antonio Conte ha dichiarato: "Ci arriviamo con grande umiltà, con lo Scudetto sulla maglia, frutto di un'annata straordinaria. Ora vogliamo confrontarci in Europa in maniera molto umile. Ci consideriamo degli alunni che vengono ad affrontare dei maestri. E non credo che non sia una cosa ingiusta. Da parte nostra c'è voglia di capire, di confrontarci con queste realtà che sono molto importanti, molto forti. Per capire come sta andando questo processo che abbiamo iniziato dall'anno scorso". E invece, visto com'è stato l'andamento della partita, non c'è stato proprio niente da capire.