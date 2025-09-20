Conte, niente conferenza stampa alla vigilia della gara col Pisa L'allenatore azzurro parlerà direttamente lunedì al "Maradona"

Dopo l'impegno in Champions League, il Napoli ha già iniziato ieri, a Castel Volturno, la preparazione per la sfida contro il Pisa, puntando a riprendere subito il cammino vincente e mantenere il record di imbattibilità in campionato prima del derby con il Milan. La società ha comunicato che domani, a causa degli impegni mediatici legati alla Champions, non si terrà la tradizionale conferenza stampa di Antonio Conte. Non ci sarà dunque alcuna presentazione ufficiale per la partita contro i toscani guidati da Alberto Gilardino. L'allenatore del Napoli tornerà a confrontarsi con i giornalisti solo dopo la gara al Maradona contro il Pisa.

