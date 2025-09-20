Di Lorenzo: "Mi dispiace aver complicato il nostro ritorno in Champions" Il capitano del Napoli si scusa dopo l'espulsione sul campo del Manchester City

Giovanni Di Lorenzo ha condiviso un post sui social dopo l’espulsione subita all’Etihad Stadium, un episodio che ha influenzato pesantemente la partita di esordio contro il Manchester City nella fase a gironi della Champions League. Il capitano del Napoli ha espresso il suo rammarico, assumendosi la responsabilità per quanto accaduto e mostrando grande spirito di squadra: "Mi dispiace aver complicato il nostro ritorno in Champions. Orgoglioso dei miei compagni che hanno lottato fino all'ultimo minuto. Abbiamo altre sette partite dove sono certo che dimostreremo il nostro valore. Forza Napoli".

Queste le parole da lui scritte sulla sua pagina ufficiale Instagram. L’intervento su Erling Haaland, che ha determinato l’espulsione, è avvenuto al ventesimo minuto del primo tempo. Di fronte all’improvviso scombussolamento tattico, Antonio Conte ha immediatamente apportato modifiche alla squadra: l’ingresso di Olivera al posto di Kevin De Bruyne è stato una mossa considerata obbligata dal tecnico, come da lui stesso evidenziato durante la conferenza stampa post-match. Inoltre, Spinazzola è stato spostato nel ruolo solitamente occupato dal capitano azzurro sulla fascia destra per riequilibrare la formazione.

Di Lorenzo ora punta a riscattarsi, consapevole che solo una prestazione convincente potrà aiutarlo a lasciarsi alle spalle un episodio che ha segnato una serata cruciale per il Napoli. Sul cartellino rosso, Conte ha mantenuto un atteggiamento prudente: "Non ho rivisto l’azione dell’espulsione e neanche gli episodi precedenti, perciò preferisco non soffermarmi su situazioni che certamente hanno condizionato la gara".

