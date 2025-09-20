McTominay: "Difficile fare meglio in dieci, ma lo accettiamo e si va avanti" Il centrocampista commenta la sconfitta nell'esordio Champions col Manchester City

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha condiviso le sue riflessioni con TntSports dopo la sconfitta subita all'Etihad contro il Manchester City. Ha evidenziato l'impegno della squadra nel mantenersi compatta e resiliente, sottolineando l'importanza di una buona organizzazione e del tentativo di essere pericolosi in fase offensiva. Tuttavia, ha ammesso che l'intensità del lavoro difensivo rende difficile creare opportunità significative in attacco. “Accettiamo la sconfitta e guardiamo avanti,” ha affermato, riconoscendo la qualità dei giocatori del City. Scott ha poi espresso emozione nel tornare a Manchester, un luogo che considera una vera e propria casa nonostante il suo amore per l’Italia. Ha parlato con grande rispetto di Antonio Conte, descrivendolo come un allenatore straordinario che ha avuto un impatto positivo sulla sua carriera. McTominay si è detto grato per le opportunità ricevute sotto la guida di Conte, un periodo che ha segnato profondamente il suo sviluppo professionale.

Riflettendo sulla partita, ha ammesso che giocare in inferiorità numerica è stato estremamente complicato. Affrontare una squadra come il Manchester City è già una sfida notevole in undici giocatori, figuriamoci in dieci. Ha elogiato il lavoro necessario per contenere talenti come Foden e Doku, riconoscendo la difficoltà nel limitare gli spazi e il gioco dell’avversario. Commentando la sua esperienza in Serie A, McTominay ha dichiarato di essersi trovato meglio di quanto immaginasse. Per lui, ciò che conta davvero è mantenere una mentalità vincente e lavorare duramente ogni giorno per migliorare. L’anno precedente è stato indimenticabile, ma ha sottolineato che i grandi professionisti devono saper replicare il successo e progredire continuamente, ribadendo la sua determinazione a continuare su questa strada.