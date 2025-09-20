Conte cambia dopo la sconfitta col City: col Pisa possibile ritorno al 4-3-3 Pronto Neres al posto di McTominay o Anguissa. Lucca può giocare titolare in attacco

Dopo la bruciante sconfitta di Manchester, è fondamentale voltare pagina immediatamente. Antonio Conte non ha perso tempo e ha già indirizzato i suoi giocatori verso un approccio più equilibrato, richiamandoli subito in campo per prepararsi alla prossima sfida di campionato contro il Pisa, prevista lunedì al Maradona. L'obiettivo è riprendere il percorso positivo in Serie A, evitando che la Juventus, quest'anno particolarmente competitiva, si approprii del primato in classifica. La gara potrebbe offrire l’opportunità di attuare qualche rotazione, permettendo un po’ di riposo ai giocatori più stanchi, sebbene l’espulsione di Di Lorenzo dopo appena 21 minuti abbia alterato i piani originari e il minutaggio dei presenti in campo.

Tra le novità, Meret dovrebbe tornare tra i pali, mentre Di Lorenzo troverà nuovamente spazio nell’undici iniziale. Beukema è favorito per affiancare Juan Jesus al centro della difesa, con Olivera schierato sulla sinistra. De Bruyne, che inizialmente avrebbe dovuto riposare, sarà invece della partita, mentre Lobotka sembra destinato a rimanere a riposo, con Gilmour pronto a subentrargli. Anguissa, McTominay e Politano sono attesi tra i confermati, mentre Hojlund cederà il posto a Lucca nell’attacco.

