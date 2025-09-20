IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Come un tordo Sull'espulsione di De Lorenzo che è stata determinante bisogna ammettere l'errore della difesa

Come credo tutti, anch'io l'ho detto, e in presenza di testimoni, appena Giovanni Di Lorenzo è stato giustamente espulso al 21° minuto del primo tempo: la partita era definitivamente falsata e non avremmo mai saputo quale sarebbe stato il suo esito finale senza quel "maledetto rosso" (come lo ha titolato a caratteri cubitali il Roma in prima pagina all'indomani della sfida). Resta il fatto che su una corta respinta di testa di Buongiorno, dopo un lancio lungo (non casuale) di Gigio Donnarumma, il Napoli si è fatto infilare come un tordo, con il suo capitano in fallo, non su Halland, ma su sé stesso per posizione e postura.