Pareggio della Juventus, il Napoli lunedì può prendersi la vetta solitaria Contro il Pisa gli azzurri potranno approfittare dell'1-1 contro l'Hellas. Conte ripensa al 4-3-3

Il pareggio della Juventus la tiene in vetta per circa 50 ore, ma in realtà per il Napoli si prepara l’operazione sorpasso. Vincendo domani, gli azzurri potrebbero comandare da soli la classifica. Dopo un avvio di campionato brillante, con tre vittorie su tre partite, la Juventus di Tudor rallenta al Bentegodi, pareggiando 1-1 contro l’Hellas Verona. La rete iniziale di Conceicao viene neutralizzata dal gol su rigore di Orban, mentre nella ripresa il VAR annulla il possibile vantaggio bianconero firmato da Serdar. Con questo risultato, il Napoli di Conte potrebbe trovarsi da solo in vetta alla classifica se lunedì dovesse battere il Pisa. Un Hellas Verona tenace conquista un prezioso punto, approfittando della serata sottotono e della stanchezza della Vecchia Signora, reduce dagli impegni europei.

Il Napoli deve voltare pagina dopo la sconfitta di Manchester. Anche oggi allenamento per preparare la gara di campionato di lunedi` al Maradona contro il Pisa, L'obiettivo è riprendere subito il cammino in serie A per rimettersi davanti alla Juventus. Può essere anche l'occasione di qualche rotazione. In porta dovrebbe rientrare Meret, Di Lorenzo sara` nuovamente nell’undici titolare, con Beukema che dovrebbe giocare al fianco di Juan Jesus nel mezzo; a sinistra invece spazio a Olivera. De Bruyne sarà regolarmente al suo posto, mentre Lobotka dovrebbe riposare con Gilmour indiziato a prenderne il posto. Anguissa, McTominay e Politano dovrebbero essere confermati, mentre Hojlund lascera` il posto a Lucca.

Neres a sinistra regala al Napoli ampiezza, imprevedibilità, possibilità di arrivare facilmente sul fondo per un cross a uscire, meno leggibile dai portieri. David fu straripante a Udine, Genova, Firenze e Bergamo, contribuì in maniera pesante al filotto di sette vittorie consecutive che alla fine si rivelò decisivo nella volata tricolore. Quando il brasiliano è al top della forma, diventa immarcabile. E adesso, passato il problema muscolare accusato prima del Cagliari, sembra proprio arrivato il suo turno.