Il Napoli torna al "Maradona": un dato sull'imbattibilità interna impressiona Gli azzurri fanno punti a Fuorigrotta da ben 15 partite consecutive

È difficile non restare a bocca aperta: il Napoli, dall’inizio del 2025 a oggi, non ha mai conosciuto la sconfitta al Maradona. La squadra guidata da Antonio Conte, detentrice del titolo di campione d’Italia, si presenta ora alla sfida contro il Pisa di Gilardino come una corazzata imbattibile, pronta a imprimere subito il proprio marchio sul campionato, specie dopo il mezzo passo falso della Juventus ieri a Verona. I numeri parlano chiaro e testimoniano la solidità del fortino costruito da Conte, capace di resistere ad ogni assalto sul suolo nazionale. Non solo: il Napoli detiene anche la striscia di imbattibilità più lunga tra i primi cinque campionati europei. L’ultima amarezza risale a circa sette mesi fa a Como, in uno scontro acceso con il veterano Cesc Fàbregas.

Da allora, nessuna delusione si è più abbattuta sugli azzurri. Sono ben 15 partite consecutive che la squadra partenopea raccoglie punti, un ruolino di marcia che è stato decisivo per conquistare lo Scudetto ai danni dell’Inter. In questa nuova stagione, il Napoli ha avuto un avvio brillante: tre vittorie su tre nelle prime giornate di campionato. Antonio Conte, dal canto suo, punta a un obiettivo mai realizzato sotto il Vesuvio: bissare il trionfo tricolore. Con una rosa più ampia e perfettamente calibrata per sostenere le ambizioni del tecnico, il Napoli sembra avere tutte le carte in regola per raggiungere nuovi traguardi storici.

