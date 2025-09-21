Milan-Napoli, ufficiale il divieto per i tifosi azzurri residenti in Campania A San Siro solo i possessori della"Fidelity Card" fatta prima del 12 settembre di quest'anno

La notizia, che già circolava da qualche giorno, è ora ufficiale: i tifosi del Napoli non potranno partecipare alla trasferta di campionato contro il Milan a San Siro, in programma domenica 28 settembre alle 20:45 e valida perla quinta giornata di Serie A. Sul sito del Ministero dell’Interno è indicato che “la vendita dei biglietti per il settore ospiti sarà riservata esclusivamente ai possessori della fidelity card della S.S.C. Napoli, emessa prima del 12 settembre 2025, e ai non residenti nella Regione Campania.

La decisione, valida per tutti i settori dello stadio, è stata adottata dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia in conformità alla determinazione del Comitato di Analisi perla Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e sentito il Questore, per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica». L’unica deroga è ammessa per tutti quei supporters che sono riusciti a sottoscrivere la fidelity card dell’AC Milan prima della data del 12 settembre 2025.

