Napoli-Pisa, Hojlund punta ancora alla maglia da titolare

In un week end senza calcio il Napoli si risveglia momentaneamente al secondo posto in classifica. Il pareggio di ieri della Juventus in casa del Verona porta i bianconeri al primo posto solitario con un punto di vantaggio, ma solo per qualche ora. Domani sera la squadra di Conte avrà la possibilità di riprendersi il primo posto in solitaria, staccando i bianconeri e candidandosi a un primo tentativo di fuga. All'orizzonte una prova difficile, domenica prossima in casa del Milan, che ieri ha battuto l'Udinese centrando la terza vittoria consecutiva.

Dopo lo scoglio Pisa Conte avrà davanti una settimana senza impegni, mentre i rossoneri giocheranno martedì in Coppa Italia contro il Lecce. Ma prima bisogna prepararsi a battere il Pisa. La neopromossa allenata da Gilardino è partita in modo incerto, e si presenta al "Maradona" certamente non da favorita. Senza Stengs, i nerazzurri proveranno l'impresa contro un Napoli che in casa non perde da 15 partite. Conte, che oggi non parlerà in conferenza stampa, sarebbe orientato a tornare al 4-3-3 per far riposare Lobotka. Gilmour potrebbe giocare titolare al suo posto, con Neres titolare sulla sinistra in attacco, mentre al centro è ballottaggio tra Lucca e Hojlund. Al centro dell’attacco resta invece aperto il ballottaggio tra Lucca e Hojlund. Potrebbe essere ancora lui, pronto a esordire davanti ai suoi nuovi tifosi nel primo incontro casalingo. Per il giovane centravanti danese, si tratterà della terza presenza in appena nove giorni: dopo il gol decisivo contro la Fiorentina e la prestazione di sacrificio offerta all’Etihad, Conte potrebbe schierarlo nuovamente al centro dell’attacco. A soli 22 anni, con caratteristiche fisiche impressionanti, Hhjlund incarna perfettamente l’idea di profondità e intensità che l’allenatore richiede dai suoi uomini.