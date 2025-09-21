Dopo il ko in Champions il Napoli vuole riprendere la scia di risultati utili Considerando solo il campionato, gli azzurri non perdono da 15 partite consecutive

Un 2025 senza mai perdere in casa. Il Napoli, domani sera contro il Pisa, torna nel fortino del "Maradona". La prospettiva è di tornare da soli in testa alla classifica, dopo il momentaneo sorpasso della Juventus, che col pareggio di Verona ha scavalcato momentaneamente gli azzurri di un punto. Il Napoli si è fermato in Champions League perdendo in casa del City. Gli azzurri non cadevano dallo scorso febbraio, praticamente 7 mesi fa, quando persero in casa del Como. Poi solo risultati utili, con il rendimento casalingo in evidenza. Una lunga serie positiva di 15 partite in campionato, che Conte vuole proseguire anche domani sera.

Quest'anno il Napoli è partito forte: tre vittorie su tre. Le rivali, come Inter, Juventus e Milan, si sono già fermate, anche se la squadra di Tudor resta imbattuta. Per il sorpasso Conte pensa a un turno di riposo per Lobotka: l'occasione è di tornare al 4-3-3 con Gilmour al suo posto e Neres in attacco sulla sinistra, a formare il tridente con Hojlund (in vantaggio su Lucca) e Politano. Olivera potrebbe giocare dal primo minuto al posto di Spinazzola, mentre il rientro di Rrahmani dovrebbe essere rinviato alla gara col Milan. Resta il ballottaggio tra i pali tra Meret e Milinkovic-Savic.