Sorpresa Rrahmani: possibile il recupero già stasera col Pisa Il difensore kosovaro è reduce da un infortunio muscolare

Amir Rrahmani torna protagonista: il difensore kosovaro ha superato l’infortunio muscolare e potrebbe rappresentare la sorpresa per il Napoli nella sfida contro il Pisa. Antonio Conte sta valutando l’opportunità di schierarlo tra i titolari, mettendolo in ballottaggio con Sam Beukema. Rrahmani, uno dei pilastri della difesa dei campioni d’Italia, aveva subito uno stop durante gli impegni con la sua nazionale, inizialmente facendo sperare in un ritorno nel match a San Siro contro il Milan. Tuttavia, le ultime risposte fisiche del giocatore sono state incoraggianti, tanto che l’allenatore è fortemente tentato di inserirlo nell’undici iniziale, affidandogli un ruolo centrale al posto di Beukema.

