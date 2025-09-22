Neres e Lang aspettano il loro momento e si candidano col Pisa Pochi minuti per il brasiliano, reduce da un problema fisico. Ancor meno per l'olandese

David Neres e Noa Lang sono determinati a mettere in luce tutto il loro talento, che non è affatto da sottovalutare. Tuttavia, sarà cruciale per entrambi farsi trovare pronti e capitalizzare al meglio ogni opportunità, anche quelle che potrebbero presentarsi a gara in corso. Neres, reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori contro il Cagliari, finora ha accumulato appena 53 minuti suddivisi in tre brevi apparizioni, l'ultima delle quali nei momenti finali del match contro il City in Champions League.

Per quanto riguarda Lang, arrivato quest'estate dal PSV, il suo impiego stagionale è stato ancora più limitato: appena 17 minuti distribuiti su due presenze nelle prime giornate. Successivamente, contro Fiorentina e Manchester City, è rimasto relegato in panchina senza nemmeno scendere in campo. La voglia di dimostrare il proprio valore non gli manca e sa che le opportunità arriveranno per dare prova delle sue qualità. In un contesto dove le ali del Napoli rappresentano un'importante risorsa, sarà fondamentale che entrambi sappiano cogliere i momenti giusti per brillare.

