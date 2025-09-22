Il "Maradona" è ancora sold out per il sorpasso alla Juventus in vetta Questa sera alle 20.45 il posticipo contro il Pisa: Conte potrebbe rinviare il turnover

Sarà un "Maradona" per l'ennesima volta sold out, nonostante il giorno feriale, quello che accoglierà il Napoli questa sera per il ritorno in campo contro il Pisa. Messa tra parentesi la sconfitta di Champions contro il City, Conte è pronto a riprendere la marcia in campionato, lasciando dove aveva lasciato: tre vittorie su tre, ma il primato è stato soffiato dalla Juventus, che sabato ha pareggiato in casa del Verona e che ora aspetta gli azzurri. Solo un punto di vantaggio, che consente al Napoli di provare il sorpasso per il punteggio pieno e la vetta solitaria.

Di fronte la neopromossa allenata da Gilardino, che fino ad ora non ha impensierito le avversarie che ha incrociato. Sembra tutto apparecchiato per il meglio, anche se il ko europeo potrebbe sottilmente condizionare il rendimento degli azzurri. Forse anche per questo Conte potrebbe rinviare il turnover, proseguendo con il 4-4-2 e limitandosi a uno o due cambi. Gilmour per Lobotka, ad esempio, così come Olivera per Spinazzola. Decisioni che l'allenatore ha già preso e che trapelano solo in parte. E quindi Lucca e Neres, candidati a una maglia da titolare, potrebbero ancora aspettare il loro turno. Il Napoli è atteso da una settimana senza impegni in attesa del Milan domenica prossima, e questo consentirebbe a Conte di rinviare le rotazioni.