Lucca: "Non mi aspettavo l'abbraccio di Conte dopo il mio gol" Spinazzola: "Nei minuti finali pecchiamo di superficialità. Dobbiamo migliorare"

«Avevo dedicato il gol a mia mamma e alla mia ragazza che sono venute a vedermi, poi mi sono trovato il mister addosso e ho esultato anche con lui. Non so perché la mia rete lo abbia emozionato così tanto, ma mi aiuta, mi sprona e mi stimola molto. Sono contento di essere qui, devo lavorare come mi chiede Conte per aiutare la squadra a dare il massimo. La mia gioia oggi è doppia, perché ho Lucca e Spinazzola al Fantacalcio... «Da quando sono arrivato mi sono sentito subito a casa. Siamo un gruppo fantastico, cerchiamo di aiutarci tutti, un gruppo così non l'ho mai incontrato. Sono contento di far parte di questa squadra e di questa società, che fin dal primo momento mi hanno accolto benissimo».

«Penso di essere lo stesso di quando sono arrivato, sto migliorando settimana dopo settimana perché non ero abituato a questi carichi di lavoro del mister. I movimenti del mister li sto apprendendo, Conte è un allenatore top Mondiale e voglio continuare così. Che mi metta nell'undici titolare o mi faccia entrare a partita in corso, devo dare sempre il 100%». Così Lorenzo Lucca. «Io e Lorenzo ci sfottiamo sempre, siamo anche vicini di spogliatoio ed è un disastro (ride, ndr). Questi tre punti sono pesantissimi, alla fine ci siamo creati noi la sofferenza in una partita che sul 3-1 era chiusa. Questa cosa è successa anche contro la Fiorentina, nei minuti finali pecchiamo di superficialità e dobbiamo tenere di più la partita». Così Leonardo Spinazzola, Mvp di Napoli-Pisa. «Credo tanto in Lorenzo Lucca, per me è fortissimo e l'ho preso al Fantacalcio. Crediamo tutti in lui, l'esultanza del mister deriva da quello. Pretende tanto da lui e lo sprona ogni minuto».



