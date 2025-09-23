Buongiorno, ancora un infortunio. La battuta di Conte in conferenza stampa L'allenatore dopo la vittoria col Pisa: "Speriamo che non sia grave altrimenti deve farsi benedire"

Antonio Conte, intervenuto nella conferenza stampa dopo il match Napoli-Pisa, ha scherzato sulle condizioni di Alessandro Buongiorno, il difensore centrale della sua squadra, dicendo: "Come sta Buongiorno? Bisognerà fare una valutazione e capire bene se ha qualcosa all'adduttore. Vediamo. Speriamo di no, altrimenti lo dobbiamo far benedire." Buongiorno, infatti, aveva già affrontato due infortuni nella stagione passata e, per lo stesso motivo, aveva dovuto rinunciare a gran parte della preparazione estiva. L'allenatore azzurro ha scelto di utilizare un po' di ironia per ridimensionare l'allarme legato ai problemi accusati dal giocatore durante la partita di ieri.

