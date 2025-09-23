Napoli, luci e qualche ombra: ma Conte lancia un messaggio chiaro L'allenatore puntualizza ancora sul mercato: per integrare i nuovi servirà tempo

Qualcosa da registrare nella gestione dei finali di gara, e strigliata in arrivo da parte di Conte per gli azzurri, che col Pisa hanno rischiato di incassare un clamoroso pareggio. E mentre si attende di sapere quando tornerà Buongiorno, alle prese con un nuovo infortunio, Conte mette tutti in guardia: guai a parlare di mercato stellare perché servirà tempo per inserire i nuovi. Ad esempio, anche col Pisa zero minuti per Lang. Il Napoli prova la prima fuga del campionato staccando la Juventus e mettendosi al comando della classifica in solitaria, ma col Pisa c'è anche tanta sofferenza nel finale. Mini turnover per Conte con Anguissa e Lobotka dalla panchina. In avvio Leris viene atterrato in area da De Bruyne. Il rigore è evidente ma viene annullato dopo il controllo VAR per un precedente tocco di mano.

La svolta arriva al 39', con la prima indecisione difensiva del Pisa: Spinazzola supera Leris e serve dietro a Gilmour, che trova il gol dell’1-0, il primo con il Napoli. Poco dopo, Leris sciupa un'occasione per rispondere, ma nella ripresa gli ospiti alzano il ritmo grazie ai cambi strategici di Gilardino. Questo porta al pareggio, siglato da Nzola su calcio di rigore al 60', causato daun leggero tocco di mano di Beukema. Il Napoli reagisce senza cedimenti: entrano Anguissa e Lobotka per consolidare il controllo. Al minuto 73 arriva il nuovo vantaggio grazie a Spinazzola, con un tiro che sorprende Semper, non impeccabile. A chiudere apparentemente i giochi ci pensa Lucca all'82’, sfruttando l'assist perfetto di McTominay per il 3-1. Ma il Pisa non si arrende e riapre la partita: Tramoni spreca clamorosamente il gol. Poi Di Lorenzo sbaglia e favorisce la rete di Angori, che sfiora un altro gol. Ci pensa poi Meret a blindare la quarta vittoria consecutiva.