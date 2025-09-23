IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Detto fatto! Gautieri prima della sfida col Pisa aveva previsto le difficoltà che poi il Napoli ha incontrato

Carmine Gautieri, ex calciatore e attuale allenatore giramondo, intervenendo a Radio Marte nella trasmissione "Forza Napoli Sempre", a qualche ora dal calcio d'inizio della partita Napoli-Pisa aveva dichiarato: ”Stasera con il Pisa le difficoltà maggiori per il Napoli saranno sotto il profilo tattico, non certo tecnico e nemmeno mentale". Per aggiungere: "Opterei per un 4-3-3 per allargare la difesa a tre dei toscani. Il Napoli sicuramente farà la partita, i ragazzi di Gilardino faranno blocco basso per poi ripartire. Ecco, gli azzurri dovranno stare molto attenti alle ripartenze del Pisa, perchè è fortissimo in contropiede". Detto fatto (con brivido)!