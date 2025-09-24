IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Comunicazioni di servizio Questione di modulo e di uomini, Conte riveda i suoi piani...

Antonio Conte riveda i suoi piani. Il 4-1-4-1 può essere solo un'esperienza meramente occasionale, utile quando vuole giocare con squadre di pari livello, in caso contrario il destino tattico del Napoli è il 4-3-3: aveva e ha gli uomini per farlo. Se non ci crede scenda di qualche metro, da Parco Matarazzo a Corso Vittorio Emanuele, dove il suo patron Aurelio De Laurentiis pernotta quando è a Napoli, e gli vada a dire che ha preso Lang e Gutierrez inutilmente. E visto che si trova gli dica pure che a metà campionato Politano sarà spompato, McTominay non segnerà più come l'anno scorso e Di Lorenzo necessita ogni tanto di un vero sostituto.