Edo De Laurentiis sull'infortunio di Buongiorno: "Ecco chi dobbiamo ringraziare" Il vice presidente del Napoli si sfoga sui social accusando la Lega e Stat Sport

La storia su Instagram del vicepresidente Edo De Laurentiis è diventata virale in pochissimo tempo. Il tema centrale è l'infortunio di Alessandro Buongiorno, la cui gravità è ancora incerta. Tuttavia, la vicenda ha generato un commento particolarmente deciso, condiviso proprio attraverso il social, con una "story" che dopo un po' di tempo risulta non più visibile. "La vergogna di chi non ha la dignità di far lavorare professionisti, preparatori atletici… senza dati strategici non si può avere la cognizione su alcuni algoritmi che servono per preservare le condizioni dei giocatori e non solo. L'infortunio di Buongiorno? Dobbiamo ringraziare la Lega e Stats Sport. Grazie", si legge.