IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Errate convinzioni Fanno discutere le dichiarazioni del tecnico Conte sul mercato del Napoli...

Nel post-partita di Napoli-Pisa, Antonio Conte, a proposito della rosa attuale del Napoli e del mercato di Manna e De Laurentiis, ha dichiarato: "Noi abbiamo messo tanti calciatori, ma il grande mercato è un'altra cosa". Non so quanto gradirà un'affermazione del genere il patron azzurro dopo aver speso un'altra barca di milioni questa estate, ma in ogni caso resta l'inopportunità di un atteggiamento che oltre a essere irrispettoso è anche arrogante. Questo è il vero limite del tecnico salentino, credere che la ragione sia sempre dalla sua parte e non vedere alternative alle sue, talvolta errate, convinzioni.